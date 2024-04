Udinese-Roma oggi in tv prosecuzione recupero: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la prosecuzione della sfida tra Udinese e Roma, recupero valido per la 32esima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo il malore accusato da Evan Ndicka 12 giorni fa e la conseguente interruzione della sfida, si riparte dal minuto 72′ con il punteggio fermo sull’1-1 grazie alle reti di Pereyra e Lukaku. Il poco tempo rimanente che si preannuncia infuocato: i friulani sono infatti in piena corsa salvezza e vedono l’esordio di Fabio Cannavaro sulla sua panchina dopo l’esonero di Cioffi post sconfitta a Verona; i giallorossi invece dopo la sconfitta interna contro il Bologna hanno visto complicarsi notevolmente la rincorsa alla Champions, e spingeranno al massimo per ottenere tre punti fondamentali. La sfida è in programma oggi, giovedì 25 aprile alle ore 20.00 al Bluenergy Stadium. Diretta in streaming su Dazn.