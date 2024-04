Nadal-Blanch oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Rafael Nadal se la vedrà contro Darwin Blanch nel primo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il maiorchino non si è nascosto in conferenza stampa, è convinto che questa sarà la sua ultima partecipazione al torneo madrileno che tante soddisfazioni gli ha regalato nel corso degli anni. La scorsa settimana a Barcellona il rientro in campo, con una vittoria ai danni di Cobolli e un primo set ben giocato contro De Minaur prima di arrendersi nettamente nel secondo parziale. Ora trova un avversario che è alle prime esperienze sul circuito: Blanch, terzo di tre fratelli tennisti, è un classe ’07. Significa che è nato quando Nadal aveva già vinto tre tornei dello Slam.

Nadal e Blanch scenderanno in campo oggi, giovedì 25 aprile, come 4°match dalle 11:00 e non prima delle 17:00.