Udinese-Milan, Pioli in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 14:15 di oggi, venerdì 19 gennaio l’allenatore del Milan, Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa per presentare la partita contro l’Udinese. La ventunesima giornata di Serie A rappresenta un esame importante per la squadra rossonera che cerca continuità di risultati dopo la vittoria casalinga sulla Roma. Fuori dalle mura amiche di San Siro, Pioli vuole risposte convincenti e conferme dopo i buoni segnali offerti contro i giallorossi. La conferenza stampa di Stefano Pioli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Milan TV, disponibile anche su Dazn e sul canale Youtube del club rossonero. Sportface.it in alternativa vi offrirà un live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Tanti i temi caldi: la formazione titolare, l’infermeria, il mercato, la corsa Scudetto, il futuro, forse anche l’esonero di Mourinho alla Roma, sancito da Pioli domenica scorsa. Cosa dirà il tecnico rossonero in sala stampa? Scopriamolo insieme a partire dalle 14:15.

