LIVE – Udinese-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14:15 l’allenatore del Milan, Stefano Pioli interverrà in sala stampa per presentare la partita contro l’Udinese in trasferta. La squadra rossonera cerca continuità dopo la vittoria sulla Roma con l’obiettivo di non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe, Inter e Juventus. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 14:15. Cosa dirà Pioli in conferenza stampa? Scopriamolo insieme.

COME SEGUIRLA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5