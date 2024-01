Cobolli-De Minaur in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Flavio Cobolli se la vedrà contro Alex De Minaur nel terzo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Momento magico per il giovane romano che, dopo aver vinto in rimonta la battaglia contro il gigante cileno Nicolas Jarry, ha domato in quattro set un altro avversario dal grande servizio come il russo Pavel Kotov. Adesso servirà un’impresa contro l’idolo di casa, reduce dall’agile vittoria ai danni dell’altro azzurro Matteo Arnaldi. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera. A partire con i favori del pronostico sarà il numero dieci del mondo secondo le quote dei bookmakers. Cobolli, tuttavia, non vuole smettere di sognare e brama la conquista del pass per la seconda settimana del Major australiano.

Cobolli e De Minaur scenderanno in campo venerdì 19 gennaio. Il contesto sarà certamente uno dei campi principali, con orario da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il terzo impegno di Flavio Cobolli sul veloce di Melbourne. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.