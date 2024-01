Roma-Verona, De Rossi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 10:00 di oggi, venerdì 19 gennaio il nuovo allenatore della Roma, Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno contro l’Hellas Verona, match della ventunesima giornata di Serie A. Dopo l’esonero di Josè Mourinho, la società giallorossa riparte da una bandiera. De Rossi, reduce da una deludente esperienza alla Spal, ha preso le redini della squadra con l’obiettivo di condurla in zona Champions. Il cammino parte dall’Olimpico contro l’Hellas Verona. E De Rossi vuole subito i tre punti. La conferenza si preannuncia bollente. Il tema più caldo è la formazione: continuità con la difesa a 3 o passaggio alla linea a 4? Il tecnico potrebbe offrire indizi di formazione. Poi l’infermeria, con i casi legati a Smalling e Renato Sanches. Senza dimenticare il mercato, che fin qui ha portato Huijsen ma che potrebbe riservare nuove sorprese. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sui canali social del club giallorosso (Youtube, Facebook, Twitter). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dalle 10:00.

