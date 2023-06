Ucraina-Croazia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Ucraina-Croazia, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Gli ucraini sperano di iniziare nel miglior modo possibile portando a casa i primi tre punti, ma dall’altra parte la compagine balcanica venderà cara la pelle e cercherà di emulare le gesta della Nazionale maggiore. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 21 giugno alle ore 18:00; non è prevista la diretta televisiva, ma soltanto lo streaming su RaiPlay.

