Belgio-Olanda oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Belgio-Olanda, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. E’ tutto pronto per l’inizio della manifestazione continentale per giovani e, tra le gare che apriranno le danze, c’è quella che oppone due Paesi del Nord Europa come Belgio e Olanda che, nel corso degli anni, hanno dimostrato di saper sfornare giovani di talento. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 21 giugno alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Rai Sport, mentre lo streaming a RaiPlay.

