Triestina-Trento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Triestina-Trento, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo la sconfitta rimediata contro la Pro Vercelli, sperano di rialzare subito la testa davanti ai propri tifosi per restare in corsa per la salvezza. La formazione ospite arriva da quattro vittorie consecutive e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport con telecronaca Fabrizio Redaelli e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Luca Boschetto.

