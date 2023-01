Juventus U23-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juventus U23-Vicenza, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci da tre sconfitte e due pareggi, hanno un assoluto bisogno di tornare al successo per evitare di perdere altre posizioni in classifica. I biancorossi, dal loro canto, hanno ritrovato la vittoria dopo tre turni e sperano di proseguire su questa strada La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 gennaio alle ore 12:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

