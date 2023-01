Arzignano-Pergolettese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Arzignano-Pergolettese, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa hanno ottenuto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare e sperano di proseguire la loro striscia positiva in modo tale da restare in zona playoff. La compagine ospite, invece, ha ottenuto ben quattro sconfitte nelle ultime cinque ed ha bisogno di tornare al successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

