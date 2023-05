Triestina-Sangiuliano oggi in tv: orario e streaming andata playout Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 14

Alle 16:30 di sabato 6 maggio Triestina e Sangiuliano scenderanno in campo in occasione dell’andata dei playout del girone A di Serie C 2022/2023. La diciottesima e la diciassettesima della stagione regolare sono pronte a scendere in campo in questo primo atto del doppio confronto. La partita potrà essere seguita in diretta su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

