Milan-Lazio oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Per il Milan di Pioli è l’ora della verità. I rossoneri ospitano a San Siro la Lazio di Sarri nella 34esima giornata della Serie A 2022/2023, e dovranno andare a caccia dei tre punti per rimanere nella lotta Champions. Il Diavolo è reduce da due 1-1 consecutivi contro Roma e Cremonese, mentre i biancocelesti arrivano dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo. Appuntamento alle ore 15. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN.