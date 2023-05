San Donato Tavernelle-Alessandria oggi in tv: orario e streaming andata playout Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 27

Alle 17:30 di sabato 6 maggio San Donato Tavernelle e Alessandria scenderanno in campo in occasione del match di andata dei playout del girone B di Serie C 2022/2023. La partita potrà essere seguita in diretta su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Si tratta della prima volta nella post-season di Lega Pro per i toscani, mentre è la terza per i grigi piemontesi dopo le esperienze del 1993/94 in C-1 (retrocessione per mano dell’Empoli, 0-1 al “Castellani” e 0-0 al “Moccagatta”), 1997/98 in C-1 (altra retrocessione contro la Pistoiese, 1-1 interno ed 1-2 in Toscana).

