Triestina-Pergolettese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Pergolettese, match del Nereo Rocco valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono blindare il terzo posto e magari puntare anche al secondo attualmente occupato dal Padova. La formazione ospite, dal suo canto, vuole tentare uno sgambetto ai friulani per provare ad avvicinarsi alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

