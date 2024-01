Gubbio-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Gubbio-Lucchese, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra umbra si trova in piena zona playoff e vuole restarci fino al termine della stagione, provando ad arrivare il più avanti possibile. La formazione toscana, dal suo canto vuole proseguire sulla strada percorsa finora per mantenere il proprio piazzamento davanti ai rivali odierni. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

