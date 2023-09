Triestina-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Triestina-Mantova, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno avuto un bell’avvio di campionato avendo conquistato nove punti, per questo sperano di avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica. Anche la compagine ospite, dal suo canto, si è resa protagonista di un incredibile inizio di stagione e si trova in vetta alla classifica insieme al Padova. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 29 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

