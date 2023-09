Virtus Verona-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Verona-Novara, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione veneta, dopo un ottimo avvio di stagione, si è un po’ arenata ed è scivolata al quarto posto in classifica, quindi ora spera di tornare al comando. La compagine piemontese, invece, ha ottenuto la miseria di due soli punti finora ed ha assolutamente bisogno di trovare una pronta reazione. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 29 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

