Treviso-Cremona oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Treviso-Cremona, sfida valida come 23^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Con due successi nelle ultime tre partite, la formazione veneta allenata da coach Vitucci è riuscita a staccare la zona retrocessione, guadagnando due punti sulla penultima posizione, occupata attualmente da Pesaro. Ora, l’occasione è ghiotta per continuare su questo percorso, con questa partita casalinga. Di fronte, la squadra di coach Cavina vede alla portata ancora la zona playoff, ad appena due vittorie di distacco, ma allo stesso tempo, considerando il rendimento attuale, con una sola vittoria nelle ultime sei partite, non può ancora rilassarsi in ottica salvezza. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 17 marzo sul parquet del Palaverde. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Treviso-Cremona, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.