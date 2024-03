Cuneo-Chieri oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Cuneo-Chieri, partita valevole per la dodicesima e penultima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Nuovo derby piemontese che mette il palio punti importantissimi, soprattutto per la formazione di Stefano Micoli. Cuneo, infatti, è dodicesima in classifica con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e vuole sfruttare il campo di casa per provare a conquistare l’ottava vittoria stagionale.

Serve però una grande prestazione per superare le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, saldamente quinte in classifica a quota 42 punti. Chieri non ha la possibilità di guadagnare posizioni in ottica tabellone playoff, ma vuole crescere ancora in vista della fase decisiva del campionato. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 17 marzo al Palazzo Dello Sport di Cuneo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Cuneo-Chieri della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.