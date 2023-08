Trevisan-Pegula in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Martina Trevisan affronterà Jessica Pegula al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Tre vittorie di fila per Martina sul cemento sono un’ottima notizia per lei, che dopo il successo contro Bernarda Pera è sicura di guadagnare diverse posizioni in classifica e riavvicina la top-50. Ora l’ostacolo è senza dubbio di quelli importanti, contro una Pegula che è reduce dal successo a Montreal e che su questa superficie si esprime al meglio. Certamente Martina proverà a contare anche su un po’ di stanchezza della sua avversaria dopo le fatiche canadesi. I precedenti dicono 2-0 in favore della giocatrice di Buffalo, che ha vinto in due set netti alla United Cup e in tre parziali sul rosso di Madrid.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Trevisan e Pegula scenderanno in campo mercoledì 16 agosto ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e tutto il torneo statunitense fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutta la durata della manifestazione.