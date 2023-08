Equitazione, salto ostacoli: l’Italia sarà presente alla Fei Nations Cup Series di Barcellona

Dalla Federazione Equestre Internazionale è arrivata l’ufficialità: l’Italia gareggerà nella finale della Fei Nations Cup Series di Barcellona, in programma dal 28 settembre al 1° ottobre. La defezione di una nazione del girone Asia e Australasia ha aperto la strada alla partecipazione dell’Italia. Da regolamento, infatti, in caso di rinuncia di una nazione, la Divisione 1 ha la priorità per il ripescaggio rispetto agli altri gironi. La FEI Nations Cup Series di Barcellona metterà in palio un’ultima carta per le Olimpiadi di Parigi 2024 per la migliore delle nazioni non qualificate.