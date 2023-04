Trento-Verona stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Trento-Verona, sfida valida come ventisettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Importante testa a testa come anticipo di questo turno infrasettimanale, tra due squadre alla ricerca di punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi. Gli uomini di coach Molin vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff, mantenendo almeno il risicato margine di una vittoria sul nono posto. Gli scaligeri, invece, cercano due punti chiave per la salvezza, anche se la vittoria in trasferta manca dal 26 dicembre scorso. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 18 aprile sul parquet della BLM Group Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Verona di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere tutte le partite di campionato anche su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.