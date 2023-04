MotoGP: Martin nell’occhio del ciclone dopo la caduta di Austin, ma Marquez lo perdona

Tante le polemiche sul pilota della MotoGP Jorge Martin. Il ducatista firmato Pramac infatti, nelle scorse settimane aveva chiesto pesanti sanzioni per l’errore di Marc Marquez che, nel Gran Premio di Portogallo, aveva stesso Miguel Oliveira. Ebbene, nell’ultimo weekend, quello che ha visto disputare il GP delle Americhe, lo stesso Martin ha stesso il fratello di Marc, Alex Marquez. Ora sui social, è lui ad essere nell’occhio del ciclone.

A stemperare il tutto però, ci ha pensato proprio Alex Marquez, che ha così parlato: “Sono molto dispiaciuto, ma queste cose succedono. Sono capitate in passato e capiteranno anche in futuro. L’importante è parlarne tra piloti e chiarire subito senza ingigantire l’accaduto. Ultimamente il discorso sulle sanzioni è diventato una lotteria. Il regolamento va a interpretazione. L’errore di Jorge ha rovinato la mia gara, ma non sta a me decidere”.