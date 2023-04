Trento-Trieste stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Trento-Trieste, sfida valida come venticinquesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Ad affrontarsi sono due formazioni che arrivano da momenti molto simili: la squadra allenata da coach Molin, infatti, dopo tre sconfitte di fila, è tornata alla vittoria battendo Pesaro con un’ottima prestazione esterna. Stesso score per la formazione di coach Legovich, che invece ha battuto di misura nientemeno che la Virtus Bologna, riprendendo il percorso in ottica salvezza. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 8 aprile sul parquet della BLM Group Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Trieste di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere tutte le partite di campionato anche su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.