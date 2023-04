Lazio-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Juventus, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Super sfida all’Olimpico tra la seconda a tutti gli effetti e la seconda se non ci fosse una penalizzazione di -15: biancocelesti e bianconeri si giocano tanto in chiave Champions, in attesa degli sviluppi dei tribunali. Si parte alle ore 20.45 di sabato 8 aprile, chi vincerà?

Lazio-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.