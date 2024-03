Trento-Modena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Itas Trentino-Valsa Group Modena, gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, vincitori della regular season, scendono sul campo di casa per vincere ed iniziare bene la fase finale del campionato, nonostante l’assenza pesante di Riccardo Sbertoli causa infortunio. Dall’altra parte della rete ci sono i canarini di Francesco Petrella, arrivato in panchina proprio per risollevare le sorti della squadra dopo un periodo difficile che non l’ha fatta andare oltre l’ottava piazza. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 6 marzo alla ilT Quotidiano Arena di Trento. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-1 Trento-Modena dei quarti dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-1 Trento-Modena dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.