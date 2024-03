Trento-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Trento-Mantova, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra trentina deve ancora assicurarsi la salvezza matematica e per questo ha bisogno di portare a casa una convincente vittoria tra le mura amiche. La capolista del girone A, dal suo canto, prosegue indisturbata la propria marcia verso la promozione in Serie B e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La formazione di casa è reduce da tre vittorie e due pareggi e per entrare in zona playoff vuole provare anche a portare a casa uno scalpo importante. Il club biancorosso, invece, spera di chiudere quasi definitivamente i giochi in ottica promozione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

