Lumezzane-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Virtus Verona, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono vincere per regalare una gioia ai loro tifosi e avvicinarsi ulteriormente alla conquista di un posto nei playoff. La compagine veneta, dal suo canto, spera di portare a casa la vittoria per arrivare il più avanti possibile in ottica playoff. La squadra di casa è reduce da una serie molto negativa con un solo punto conquistato nelle ultime cinque sfide e, per non perdere i playoff, ha bisogno di tornare al successo. La formazione veneta, dal suo canto, con un successo andrebbe a scavalcare proprio il Lumezzane rilanciandosi in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

