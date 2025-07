Giacomo Nicotera ha subito un trauma costale che lo esclude dalla disponibilità per il prossimo Test Match della Nazionale italiana di rugby contro il Sudafrica.

Lo staff medico della Nazionale Maschile ha diffuso il seguente aggiornamento in vista della settimana conclusiva del Tour Estivo 2025:

