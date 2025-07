Nel corso della penultima giornata dei Campionati Europei U20 al PalaMare di Caorle, Daniele Gubbiotti ha conquistato una meritata medaglia d’argento ed il titolo di vicecampione europeo U20.

La penultima giornata dei Campionati Europei U20 al PalaMare di Caorle, ha regalato all’Italia un’altra grande medaglia e una nuova finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Daniele Gubbiotti, dopo il percorso perfetto di venerdì, ha ieri avuto la possibilità di giocarsi il titolo continentale contro il russo Inal Cheldiev nella categoria al limite dei 70 kg. Purtroppo ad avere la meglio è stato l’avversario, che dopo un minuto di studio è passato dietro a Daniele e ha poi messo a segno tre rotolamenti, per poi inibire il tentativo di rimonta dell’azzurro che era riuscito a recuperare 3 punti. A Daniele, dunque, va una bella e meritata medaglia d’argento ed il titolo di vicecampione europeo U20.

Le parole di Daniele Gubbiotti

“Sono molto contento – ha detto l’azzurro a caldo – non mi aspettavo di arrivare in finale. Ma una volta arrivato pretendevo da me stesso la medaglia d’oro. Questa volta è andata così ma cercherò sempre di dare il massimo per il gradino più alto del podio.

Credo che l’aspetto mentale sia quello su cui lavorare di più. Quest’anno mi ci sono dedicato molto e i risultati sono arrivati. Sono felice di aver preso una rivincita su avversari che l’anno scorso mi avevano battuto. Posso confrontarmi con atleti di calibro internazionale e questo mi dà molta soddisfazione. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ai miei amici di Genova e Livorno, al Gruppo Lottatori Livornesi e al mio coach Igor Nencioni. Senza di loro questo risultato non lo avrei mai ottenuto.”

Nelle eliminatorie della giornata sono poi scesi in pedana Pasquale Liuzzi (61 kg), Raul Caso (74 kg), Lorenzo Marchesini (86 kg), Brando Magnani (92 kg) e Martino Piliero (125 kg).

Tra loro, tutti i riflettori del PalaMare sono andati alla grande prestazione di Raul Caso che ha conquistato una grande finale per l’oro, la seconda per l’Italia in questo torneo. Il lottatore livornese, nella difficile categoria dei 74 kg, ha disputato tre scontri, tutti molto difficili, e ha messo a segno tre belle vittorie: partito dal 7-4 con cui ha dominato l’ucraino Bohdan Oliinyk, ai quarti si è imposto sul greco Thocharis Kougioumtsidis con il risultato di 5-3 ed in semifinale ha avuto la meglio anche sull’azero Omar Gulmammadov, con un netto 5-2.

Domani, dunque, lo attende la grande sfida finale contro il tedesco Manuel Wagin per conquistare il tetto d’Europa.

Per quanto riguarda gli altri azzurrini in gara, rivedremo domani soltanto Lorenzo Marchesini nei ripescaggi. Pasquale Liuzzi, partito con una vittoria per superiorità tecnica, è stato purtroppo eliminato, così come Brando Magnani, Martino Piliero e Giuliano Spaccavento (quest’ultimo impegnato nei ripescaggi).

Domani sarà l’ultimissima giornata di questa lunga esperienza continentale a Caorle e l’Italia cercherà di chiudere in bellezza con il suo alfiere Raul Caso e con la chance riservata a Lorenzo Marchesini per accedere alla finalina di bronzo. Le gare prenderanno il via alle 16:30, con la finale di Raul prevista tra le 18:00 e le 18:30.

Come seguire gli Europei U20 di Caorle

• Sorteggi, risultati in tempo reale e dirette streaming su uww.org

• Cronache, approfondimenti e gallerie fotografiche su fijlkam.it