Theo Hernandez saluta il Milan e vola in Arabia Saudita: il club rossonero ha già individuato il suo sostituto, gioca in Belgio

Theo Hernandez è ormai il passato. Il terzino sinistro francese è promesso sposo dell’Al Hilal, pronto a prendere il primo volo in direzione Arabia Saudita. Nonostante un campionato non all’altezza – l’ultimo – il francese lascerà ugualmente un vuoto da colmare sulla corsia mancina. E così il Milan, tra le squadre più attive in questi inizi di luglio, dovrà cercare un rinforzo all’altezza da affidare a Max Allegri.

Ingaggiato Ricci ed in attesa di Luka Modric con il centrocampo che può definirsi sistemato, la dirigenza di via Aldo Rossi sta ora puntando sugli altri ruoli: da un lato c’è da acquistare un altro centravanti di ruolo, considerato come il solo Santiago Gimenez non possa bastare a Max Allegri.

Dall’altro, come detto, è più che necessario un terzino sinistro. Sono varie le piste sondate, i profili studiati, con una mini lista di tre elementi. Non c’è De Cuyper, che è ormai sfumato: il terzino, infatti, è ad un passo dal passaggio al Brighton, in Premier League.

Theo Hernandez saluta: ecco il suo sostituto

Sempre in Belgio il Milan ha messo nel mirino Archie Brown, classe 2002, terzino sinistro del Gent bloccato da un contratto fino al 2027. Nell’ultima Jupiler Pro League si è distinto come uno dei migliori nel suo ruolo tanto da attirare l’attenzione di diversi club.

Nato a Birmingham ma dalle origini giamaicane, Archie Brown è cresciuto nel Derby County per poi passare al Losanna, in Svizzera. Da esterno a tutta fascia agli esordi, ha poi arretrato la sua posizione in campo fino a diventare stabilmente terzino sinistro di spinta.

Uno dei migliori crossatori, è un calciatore molto offensivo, veloce e di spinta ma in fase di non possesso fatica soprattutto nell’uno contro uno. Spetterà ad Allegri riuscire a colmare questa lacuna del calciatore lavorando giorno dopo giorno al centro sportivo. Di certo c’è che il Milan pensa alla possibilità di ingaggiarlo ma non è l’unico profilo seguito.