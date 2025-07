Manca solo l’ufficialità, ma domani, lunedì 7 luglio, Francesco Camarda sosterrà le visite mediche con il Lecce e diventerà, per una stagione, un giocatore del club giallorosso.

Francesco Camarda può ritenersi a tutti gli effetti un giocatore del Lecce.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Manca soltanto l’ufficialità, ma il giovane attaccante, di proprietà del Milan, classe 2008, domani, lunedì 7 luglio 2025, raggiungerà il Salento per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Dopo averle superate, Camarda sottoscriverà il contratto che lo legherà al club giallorosso.

Il giovane attaccante, che ha ben figurato nelle occasioni avute la scorsa stagione in rossonero, vestirà la maglia giallorossa per un anno, con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Lecce e controriscatto in favore del Milan.