L’olandese Mathieu Van der Poel ha vinto la seconda tappa del Tour de France, Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer di 209,1 km battendo allo sprint il campione del mondo Tadej Pogacar. Terzo il danese Jonas Vingegaard.

