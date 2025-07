Nel corso della nona tappa della Wanda Diamond League che si è disputata a Eugene in Oregonì, sono caduti due record mondiali.

Leonardo Fabbri con la misura di 21,71, la sua seconda miglior prestazione all’aperto del 2025 in occasione della nona tappa della Wanda Diamond League che si è disputata a Eugene nella notte tra sabato e domenica, ora italiana.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Ma le stelle della Prefontaine Classic, ha celebrato il suo 50° anniversario in grande stile, sono state Faith Kipyegon e Beatrice Chebet, che hanno entrambe battuto i record mondiali nella nona tappa della Wanda Diamond League 2025 a Eugene.

Chebet ha segnato un tempo di 13:58.06 nei 5000 metri femminili, diventando la prima donna a scendere sotto i 14 minuti e superando il precedente record di Gudaf Tsegay di 14:00.21, stabilito nello stesso stadio durante la finale della Wanda Diamond League nel 2023.

Un’ora e mezza dopo, la sua connazionale Kipyegon ha realizzato la doppietta del record mondiale keniota con uno straordinario 3:48.68 nei 1500 metri, abbassando di un terzo di secondo il suo precedente record mondiale.

Kipyegon ha battuto un record mondiale cinque volte nei meeting della Diamond League nelle ultime tre stagioni, mentre Chebet ci è riuscita due volte a Eugene.

Tornata sul luogo del suo record mondiale sui 10.000 metri alla Prefontaine Classic dello scorso anno, è stata seguita per gran parte della gara da Tsegay e Agnes Jebet Ngetich.

Fin dall’inizio hanno corso a un ritmo da record mondiale, con i primi 1000 metri percorsi in 2:47.07. La seconda pacemaker ha guidato il gruppo sui 2000 metri in 5:35.37, ritirandosi poco dopo, quando Chebet, Tsegay e Ngetich si erano già staccate dal resto del gruppo.

Chebet ha superato i 3000 metri in 8:22.96, 1,04 secondi in meno rispetto al ritmo richiesto per una corsa inferiore ai 14 minuti. Il ritmo è leggermente calato per il chilometro successivo, con i 4000 metri raggiunti in 11:14.12, ma Chebet aveva conservato qualcosa per le fasi finali.

Ha dato una spinta decisa a 200 metri dal traguardo. La sfida di Tsegay iniziò a svanire e fu presto superata da Ngetich, ma Chebet partì subito forte e tagliò il traguardo in 13:58.06, abbassando di 2,15 secondi il record mondiale di Tsegay. Ngetich si classificò seconda in 14:01.29, il terzo miglior tempo della storia, e Tsegay si classificò terza in 14:04.41.

Solo 80 minuti dopo la corsa da record di Chebet, la connazionale keniota e medaglia d’oro olimpica Faith Kipyegon è rientrata nel libro dei record.

La pluricampionessa mondiale e olimpica aveva fatto la storia la scorsa settimana realizzando la prestazione più veloce sul miglio della storia, sebbene in una gara non ufficiale e non ratificabile. Sabato, invece, non ci sono stati dubbi sull’autenticità della prestazione di Kipyegon, che ha migliorato di 0,36 secondi il record stabilito a Parigi l’anno scorso.

Winfred Yavi, nei 3000 siepi femminili, ha dovuto accontentarsi di un record del meeting di 8:45.25, la terza prestazione più veloce della storia.

La keniana Faith Cherotich si è piazzata al secondo posto in 8:48.71, davanti a Chemutai (8:51.77). Per la prima volta in assoluto, cinque donne hanno tagliato il traguardo in meno di nove minuti.

Record crollati in una giornata di grandi lanci

Record di incontri, leader mondiali e record della Diamond League sono stati battuti in quasi tutte le specialità di lancio in programma.

Nel martello maschile, la prima disciplina in programma, Rudy Winkler ha portato a termine, al terzo round, un lancio di 83,16 m, battendo il suo record statunitense e quello della Diamond League, interrompendo la serie di vittorie di Ethan Katzberg. Il campione del mondo e olimpico canadese si è classificato secondo con 81,73 m.

Poco più di un’ora dopo, la campionessa del mondo e olimpica Camryn Rogers ha battuto il record della Diamond League nella gara femminile, portando il suo martello a 78,88 m al quarto round, battendo la coppia statunitense Brooke Andersen (76,95 m) e DeAnna Price (75,35 m).

La due volte campionessa del mondo Chase Jackson si è avvicinata di un centimetro al suo recente record statunitense, vincendo il getto del peso femminile con un record del meeting di 20,94 m.

Per la prima volta dalla finale olimpica del 1988, cinque donne hanno lanciato oltre i 20 metri. La campionessa del mondo indoor Sarah Mitton si è classificata seconda con 20,39 m, davanti all’americana Jaida Ross (20,13 m), alla neozelandese Maddison-Lee Wesche (20,06 m) e alla campionessa europea Jessica Schilder (20,03 m).

Anche la gara maschile si è dimostrata una delle più alte della storia: per la prima volta in assoluto, cinque uomini hanno lanciato oltre i 22 metri.

Il due volte campione del mondo Joe Kovacs ha vinto con un record mondiale di 22,48 m, davanti al connazionale statunitense Roger Steen (22,11 m) e al nigeriano Chuku Enekwechi, che ha stabilito il record africano di 22,10 m.

La campionessa olimpica Valarie Allman prosegue nella sua striscia di imbattibilità nel 2025 nel lancio del disco femminile, battendo il record del meeting con il lancio iniziale di 69,48 m, per poi spingersi ancora oltre nel quarto round con 70,68 m.

Forse la sorpresa più grande dell’incontro è arrivata dalla campionessa NCAA Cierra Jackson, che ha ottenuto un solo lancio valido, 67,82 m, ma questo ha aggiunto due metri al suo record personale, sufficienti per conquistare il secondo posto al suo debutto in Diamond League.

Il detentore del record mondiale Mykolas Alekna ha dominato in modo analogo nel lancio del disco maschile. Il lituano ha vinto con 70,97 m – il secondo miglior lancio nella storia della Diamond League – vendicando la sua recente sconfitta NCAA contro il giamaicano Ralford Mullings, secondo con 68,98 m.

Jefferson-Wooden interrompe la serie di vittorie di Alfred

All’inizio di questo fine settimana, Julien Alfred aveva vinto tutte e sette le sue gare disputate finora nel 2025. Ma la campionessa olimpica non è riuscita a mantenere la striscia vincente in una gara serrata con la leader mondiale Melissa Jefferson-Wooden. Nonostante un vento di -1,5 m/s, la medaglia di bronzo olimpica ha segnato un tempo vincente di 10,75 secondi, il tempo più veloce mai registrato con un vento contrario superiore a -1,0 m/s. Alfred è arrivata seconda in 10,77 secondi.

Jefferson-Wooden è partita al meglio ed è riuscita a mantenerla fino alla fine. Marie-Josée Ta Lou-Smith si è classificata terza in 10,90 secondi, in una gara in cui la campionessa del mondo Sha’Carri Richardson si è classificata nona (11,19 secondi). In precedenza, Jacious Sears aveva vinto una gara a invito in 10,85 secondi, sebbene in condizioni più favorevoli (1,7 m/s).

Alison dos Santos ha avuto la meglio sulla rivale statunitense Rai Benjamin nei 400 metri ostacoli. La brasiliana, vincitrice del titolo mondiale su questa pista nel 2022, ha realizzato il suo miglior tempo stagionale di 46.65 secondi, vincendo con 0.06 secondi di vantaggio sulla campionessa olimpica.

Lo stesso margine di vittoria si è mantenuto nei 100 metri ostacoli femminili, con la giamaicana Ackera Nugent che ha vinto in 12.32 secondi sul detentore del record mondiale Tobi Amusan (12.38 secondi). L’americana Kendra Harrison si è classificata terza (12.50 secondi).

Dopo il ritiro tardivo dell’americano Kenny Bednarek, la campionessa olimpica del Botswana Letsile Tebogo ha corso un tempo di 19.76 secondi, il migliore al mondo, vincendo i 200 metri maschili davanti all’americana Courtney Lindsey (19.87 secondi) e al dominicano Alexander Ogando (19.94 secondi).

Kishane Thompson, medaglia d’argento olimpica e leader mondiale, ha mantenuto le aspettative vincendo i 100 metri maschili in 9.85 (0,4 m/s). La britannica Zharnel Hughes ha chiuso in bellezza, conquistando il secondo posto in 9.91, davanti a Trayvon Bromell (9.94).

Nelle gare sprint, il medaglia d’argento olimpica Matt Hudson-Smith ha vinto i 400 metri maschili con il miglior tempo stagionale di 44.10, superando il campione del mondo indoor Chris Bailey (44.15). Sydney McLaughlin-Levrone ha vinto la gara femminile in 49.44, davanti alla connazionale statunitense Aaliyah Butler (49.86).

Laros rimonta e vince il Bowerman Mile

Per quasi quattro giri del miglio maschile, sembrava che Yared Nuguse sarebbe diventato il primo statunitense a vincere la gara dal 2006. Ma il bronzo olimpico dei 1500 metri è stato raggiunto poco prima del traguardo da Niels Laros, che ha vinto con un vantaggio di 0,01.

Nuguse era stato seguito da vicino dal francese Azeddine Habz, in ottima forma, per quasi tutto il percorso. Ma proprio quando la sfida di Habz si era esaurita nelle fasi finali, Laros è riuscito a staccarsi dal gruppo degli inseguitori e ha percorso a tutta velocità il rettilineo finale per raggiungere Nuguse e vincere con un tempo record nazionale di 3:45.94. Nuguse si è classificato secondo (3:45.95) e Habz terzo (3:46.65) in una gara in cui ben 13 uomini, un record, hanno concluso in 3:50.

Un altro finale serrato negli 800 metri femminili, dove la medaglia d’argento olimpica Tsige Duguma è riuscita a tenere dietro la campionessa del mondo indoor Prudence Sekgodiso, con un tempo di 1:57.10 a 1:57.16. La campionessa del mondo Mary Moraa (2:00.51) e il campione olimpico 2021 Athing Mu-Nikolayev (2:03.44) sono stati gli ultimi due atleti a tagliare il traguardo.

La campionessa olimpica Tara Davis-Woodhall ha realizzato un salto decisivo di 7,07 m nell’ultimo round del salto in lungo femminile, rubando la vittoria alla due volte campionessa del mondo Malaika Mihambo (7,01 m).

Mondo Duplantis ha vinto agevolmente il salto con l’asta maschile con 6,00 m e ha concluso con tre tentativi di stabilire un potenziale record mondiale di 6,29 m, ma non è stato possibile.

QUI TUTTI I RISULATI: https://eugene.diamondleague.com/programme-results/