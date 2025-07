Dopo una corsa di testa, Andrea Saracino ha vinto il campionato dell’Associazione PGAI che si è disputato sul percorso del Golf Club Terre dei Consoli (par 73) a Monterosi.

Andrea Saracino ha vinto con 205 (68 68 69, -14) colpi, dopo una corsa di testa, il 48° PGAI Championship, ossia il campionato dell’Associazione PGAI che si è disputato sul percorso del Golf Club Terre dei Consoli (par 73) a Monterosi (VT).

