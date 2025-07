Arriva la prima medaglia per l’Italia alla Tallinn European Open 2025: a conquistarla è stato Mattia Miceli (Fiamme Azzurre), nei -66 kg.

É stato Mattia Miceli (Fiamme Azzurre), nei -66 kg, a conquistare la prima medaglia per l’Italia a Tallinn (Estonia). L’azzurro ha superato per ippon il padrone di casa Jakimov (EST) e per somma di waza-ari Gustiuc (MDA).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Nei quarti di finale si è arreso all’austriaco Auer ma ha recuperato nell’incontro di ripescaggio contro Ripsater (SWE), grazie ad un ippon di kata-guruma. La finale per la medaglia di bronzo lo ha visto opposto a Dubina (UKR) e Mattia si è imposto con una vittoria netta mettendo a segno uno yuko, un waza-ari e un ippon di osae-komi.

“Sono molto felice per questa giornata!” – ha dichiarato Miceli – “Ci tengo a ringraziare ed a dedicare questa medaglia alla mia famiglia e al mio gruppo sportivo Fiamme Azzurre, che mi permette di lavorare in tranquillità ogni giorno al Banzai Cortina, la palestra in cui mi alleno.”

Nei -60 kg si è fermato ai piedi del podio Pietro Andreini (Akiyama Settimo) che ha vinto contro Wong (NED) e ha affrontato poi tutti e tre i rappresentanti tedeschi: dopo essersi arreso ai quarti contro Standke, ha superato nei recuperi Taran ma ha subito uno stop da Kutscher nella finale per il bronzo. Settimo posto per Claudia Sperotti (Accademia Torino) nei -78 kg, fermata in seguito ad un hansoku-make disciplinare.

Gli juniores azzurri senza medaglie nella prima giornata di gara alla UNYP Arena di Praga. Sfuma la medaglia per Mario Tinelli (Asd Giovani Talenti) nei -60 kg. Mario vince i primi tre round contro Szkely (ROU), Eyvazov (AZE) e Kuchkarov (UZB) ma si arrende contro lo statunitense Velazco (USA) per ippon. Nella finale non riesce ad imporsi contro Chankseliani (GEO) ed è quinto. Settimo posto per Francesco Crociani (Asd Banzai Cortina Roma) nei -60 kg, Ettore Balestri (Asd Judo Preneste) e Gabriele Piccolo (Accademia Torino) nei -73 kg.

Oggi seconda ed ultima giornata di gara per entrambi gli eventi.