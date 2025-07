Errani/Vavassori sono stati eliminati dal doppio misto di Wimbledon, subendo una rimonta dalla coppia russo-americana

Termina qui l’esperienza di Andrea Vavassori e Sara Errani a Wimbledon nel doppio misto. Il duo italiano si arrende contro Withrow/Khromacheva al terzo set col punteggio di 3-6 7-6(6) 6-2, facendosi rimontare dalla coppia russo-americana in un match durato 1 ora e 51 minuti.

Vavassori/Errani nel primo turno non hanno avuto problemi a superare nel primo turno le wildcard Cash/Watson con il risultato di 6-3 6-0, ma agli ottavi di finale la strada è stata più in salita. Un peccato per la coppia azzurra che era reduce dalla vittoria del Roland Garros.

Errani/Vavassori rimontati, out agli ottavi

Il primo set è stato vinto da Errani/Paolini con una certa facilità, breakkando per il 2-0 senza concedere punti nei primi due giochi. La frazione va via molto velocemente e in meno di mezz’ora è stata chiusa la pratica per 6-3. Da qui in poi comincia però la rimonta avversaria.

Nel secondo set non c’è stato nemmeno un break nei dodici giochi, sei per parte, che hanno accompagnato la partita al tiebreak. Withrow/Khromacheva si sono portati sul 5-1, prima di venir rimontati fino al 6-4 sprecando in totale due set point prima di vincere 8-6. Al terzo set, due break rispettivamente al terzo e settimo gioco hanno regalato il 6-2 che hanno eliminato gli azzurri.