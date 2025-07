Emanuele Canonica si è classificato al secondo posto con 205 (69 67 69, -11) colpi nel Reignwood Legends Championship disputatosi in Cina.

Emanuele Canonica, con una tonica prova, si è classificato al secondo posto con 205 (69 67 69, -11) colpi nel Reignwood Legends Championship, torneo del Legends Tour disputato in Cina e vinto dal sudafricano Keith Horne con 204 (68 68 68, -12). L’azzurro, che è stato affiancato dallo scozzese David Drysdale e dall’inglese Matthew Cort, ha eguagliato la sua migliore prestazione sul circuito ottenuta nel 2022 quando è stato runner up nell’Irish Legends.

