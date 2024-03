Pescara-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pescara-Pontedera, match dello Stadio Adriatico valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine biancazzurra è reduce da una serie di alti e bassi, ma ora vuole provare a chiudere questa stagione nel miglior modo possibile, per poi focalizzarsi sui playoff. La squadra toscana, dal suo canto, ha intenzione di vincere questo scontro diretto per guadagnare posizioni in classifica. Una sola vittoria nelle ultime cinque giornate per la squadra abruzzese che, dopo il cambio di allenatore, vuole provare anche a cambiare marcia. I toscani sono andati leggermente meglio con due vittorie, due pareggi e una sconfitta e puntano ad allungare nei confronti dei biancazzurri. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 marzo alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

