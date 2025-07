Un Gran Premio spettacolare in Formula 1 con Norris che si porta a casa una delle vittorie più importanti della sua carriera

Termina il Gran Premio di Silverstone con la vittoria di Lando Norris che nella sua Gran Bretagna termina davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri e Nico Hulkenberg che per la prima volta in carriera in 15 anni di carriera dopo una lotta serrata con Lewis Hamilton.

In un gara ricca di colpi di scena a causa della pioggia, il caos regna sovrano e tra una safety e l’altra Max Verstappen stecca all’inizio rigirandosi e trovandosi in decima posizione, recuperando fino alla quinta. Malissimo Russell e Leclerc che terminano rispettivamente 10imo e 14esimo per colpa di strategie sbagliate,

Hulkenberg, che spettacolo: difesa su Hamilton e primo podio!

I 52 giri del GP della Gran Bretagna sono tutti da gustare sin dall’inizio e infine tra tamponamenti (Hadjar su Antonelli) e gli altri ritiri ovvero Bortoleto, Lawson e Colapinto rimangono in quindici a chiudere. Naturalmente Norris avrà la sua faccia sorridente in copertina, ma non si può non soffermarsi su Hulkenberg.

Il tedesco ha cambiato tantissime scuderie nella sua carriera, a partire dalla Williams, Force India, parentesi alla Sauber, Renault, Racing Point, Aston Martin e Haas ma senza mai trovare il podio in 240 GP con il miglior risultato fino ad oggi al settimo posto. Adesso invece ecco il terzo posto che si porterà con sé tutta la vita.

Come detto, l’errore sportivamente gravissimo su Leclerc e Russell è quello di partire con le gomme slick, una sorta di pietra tombale sulle rispettive gare. Ad andare a punti anche Gasly dell’Alpine, Stroll e Alonso in Aston Martin, Albon in Williams e infine nonostante tutto anche Russell.