Il turno d’esordio della Women’s Summer Series di rugby ha visto la Nazionale italiana Femminile U20 sconfitta dalla Francia.

Prima giornata di gara complessa per la Nazionale Femminile U20, impegnata a Cardiff nelle Women’s Summer Series.

