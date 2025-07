L’Italia giovanile del nuoto ha conquistato due argenti con Emma Vittoria Giannelli negli 800 stile libero e con la 4×200 stile libero maschile agli europei juniores a Samorin, in Slovacchia.

Quinta e penultima giornata degli europei juniores a Samorin, in Slovacchia. L’Italia, guidata dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli e dal suo staff, conquista due argenti con Emma Vittoria Giannelli negli 800 stile libero e con la 4×200 stile libero maschile, oltre a staccare cinque pass per le finali di domenica con Gabriele Valente nei 100 stile libero, Daniele Del Signore nei 100 dorso, Irene Burato nei 100 rana, Giulia Pascareanu nei 200 misti e Benedetta Boscaro nei 100 dorso. Gli azzurri, a quota dodici medaglie, guidano momentaneamente la classifica per nazioni con 692 punti; prime inseguitrici la Gran Bretagna con 480 punti e la Germania con 435 punti.

FINALI.

Una super Emma Vittoria Giannelli ottiene uno scintillante argento negli 800 stile libero. La 18enne gigliata – tesserata per RN Florentia e allenata da Lorenzo Palagi – nuota il personal best in 8’29″65, abbattendo di 3’88” il precedente 8’33″53 del 13 aprile scorso a Riccione. L’oro va all’atleta neutrale Sofia Diakova in 8’27″78. Completa il podio la britannica Amelie Blocksidge in 8’33″78. Per Giannelli si tratta della seconda medaglia a Samorin: l’altra, sempre d’argento, l’aveva conquistata mercoledì nei 1500 stile libero. Rinuncia alla finale Lucrezia Domina. La 17enne pratese – preparata da Marco Marsili per Hidron Sport Firenze – si concentrerà sui 400 stile libero in programma domenica. Una gara nella quale lo scorso anno a Vilnius conquistò la medaglia d’argento.

La staffetta 4×200 stile libero maschile è seconda in 7’16″51, a 52 centesimi dalla Francia d’oro in 7’15″99. Bronzo alla Turchia in 7’20″67. A lanciare gli azzurri è Andrea Zanin che griffa il personale in 1’49″41 e lascia il testimone in quarta posizione, poi tocca a Gabriele Valente che in 1’49″87 fa salire l’Italia di un gradino, quindi Francesco Pernice in 1’49″42 conduce il gruppo in testa. La chiusura è affidata ad Alberto Ferrazza che nuota un buon 1’47″81, ma subisce da subito il sorpasso della Francia con Neo Dutriaux.

Sesta posizione per Alessandra Leoni in 55″31 nella finale dei 100 stile libero. La 17enne ternana – tesserata per Ternana Nuoto e allieva di Ludovico Oreglia – ritocca di 2 centesimi il 55″33 registrato in semifinale. Oro alla francese Albane Cachot in 54″17, argento alla spagnola Maria Daza Garcia in 54″39 e bronzo all’irlandese Grace Davison in 54″80.

Termina sesto anche Francesco Volpe negli 800 stile libero. Il 17enne campano – tesserato per CS Portici e seguito da Enzo Allocco – scende sotto il muro degli 8 minuti fissando il personale a 7’59″80. In batteria aveva nuotato in 8’02″36. Progressi notevoli per Volpe: il suo miglior crono nella distanza prima degli europei di categoria era 8’07″16 dello scorso 24 maggio a Napoli. Domina la gara con il record della competizione il turco Kuzey Tuncelli in 7’46″01, seguito dall’atleta neutrale Grigorii Vekovishchev in 7’51″49 e dal tedesco Johannes Liebmann in 7’54″09.

SEMIFINALI.

Strappa il pass per la finale dei 100 stile libero con l’ottavo crono Gabriele Valente. Il 17enne salentino – tesserato per In Sport Rane Rosse e preparato da Claudio Marchello – nuota il personal best in 49″65 abbassando di 11 centesimi il 49″76 risalente allo scorso anno a Vilnius. Eliminato con il dodicesimo tempo in 50″04 il 18enne abruzzese Daniel D’Agostino – tesserato per CC Aniene e seguito da Mirko Nozzolillo – che migliora il personale di 31 centesimi rispetto al 50″35 del 15 aprile a Riccione.

Accede senza problemi all’epilogo dei 100 dorso Daniele Del Signore. Il 18enne di Genzano di Roma – tesserato per CC Aniene e seguito da Mirko Nozzolillo, già argento nei 200 e nei 50 dorso in questa edizione – chiude in 55″02, terzo tempo delle semifinali.

Nei 100 rana avanza Irene Burato. La 18enne di Schio – tesserata per Team Veneto, allieva di Davide Bizzotto – stampa il terzo crono in 1’09″01. Si ferma in semifinale Lucrezia Mancini. La 16enne di Foligno – tesserata per Spoleto Nuoto e seguita dal tecnico Piero Santarelli – risulta dodicesima in 1’09″98. Nella gara maschile non basta nuotare il personal best a Gabriele Garzia. Il 17enne di Lecce – tesserato per In Sport Rane Rosse e seguito da Mauro Borgia – tocca in 1’02″15, dodicesimo crono delle semifinali, pur scendendo di 27 centesimi rispetto al precedente 1’02″42 del 14 aprile a Riccione.

Nei 50 farfalla Caterina Santambrogio non va oltre il decimo tempo in 26″99. La 16enne lariana – tesserata per In Sport Rane Rosse e seguita da sempre da Anna Azzimoti – è la seconda riserva per un eventuale ingresso in finale. Eliminato anche Francesco Ceolin. Il 16enne di Feltre – tesserato per Team Veneto e preparato da Igor Santaniello – chiude in 24″42, tredicesimo tempo.

Si presenterà con il settimo tempo alla finale dei 200 misti Giulia Pascareanu. La 18enne gigliata – tesserata per RN Florentia e allenata da Lorenzo Palagi – tocca in 2’15″68.

Settimo crono anche per Benedetta Boscaro nei 100 dorso. La 16enne veronese di Dolo – tesserata per Team Veneto e allenata da Igor Santaniello – entra in finale in 1’01″93. La prima delle escluse è Ludovica Di Maria. La 17enne siracusana – tesserata per Sporting Club 63 e allenata da Carlo Maria Zuccaro – conclude in 1’02″27.

Semifinali e finali 5ª giornata – Sabato 5 luglio

200 farfalla F – Finale

1. Sarah Dumont (BEL) 2’09″75

2. Edith Price (GBR) 2’10″42

3. Serafima Fokina (AIN) 2’11″56

Nessuna italiana in gara

100 stile libero M – Semifinale

1. Tajus Juska (LTU) 49″06

8. Gabriele Valente 49″65 pp (prec. 49″76 del 02/07/2024 a Vilnius) qual. in finale

12. Daniel D’Agostino 50″04 pp (prec. 50″35 del 15/04/2025 a Riccione) eliminato

100 stile libero F – Finale

1. Albane Cachot (FRA) 54″17

2. Maria Daza Garcia (ESP) 54″39

3. Grace Davison (IRL) 54″80

6. Alessandra Leoni 55″31 pp (precedente 55″33 nella semifinale del 04/07/2025)

100 dorso M – Semifinale

1. Georgii Iakovlev (AIN) 54″26

3. Daniele Del Signore 55″02 qual. in finale

100 rana F – Semifinale

1. Smilte Plytnykaite (LTU) 1’07″40

.Irene Burato 1’09″01 qual. in finale

12. Lucrezia Mancini 1’09″98 eliminata

100 rana M – Semifinale

1. Filip Nowacki (GBR) 59″96

12. Gabriele Garzia 1’02″15 pp (prec. 1’02″42 del 14/04/2025 a Riccione) eliminato

50 farfalla F – Semifinale

1. Mariia Osetrova (AIN) 26″46

10. Caterina Santambrogio 26″99 eliminata

50 farfalla M – Semifinale

1. Dean Fearn (GBR) 23″45

13. Francesco Ceolin 24″42 eliminato

200 misti F – Semifinale

1. Amalie Smith (GBR) 2’13″15

7. Giulia Pascareanu 2’15″68 qual. in finale

100 dorso F – Semifinale

1. Sara Costa de Vicente (ESP) 1’00″90

7. Benedetta Boscaro 1’01″93 qual. in finale

9. Ludovica Di Maria 1’02″27 eliminata

800 stile libero M – Finale

1. Kuzey Tuncelli (TUR) 7’46″01 CR

2. Grigorii Vekovishchev (AIN) 7’51″49

3. Johannes Liebmann (GER) 7’54″09

6. Francesco Volpe 7’59″80 pp (prec. 8’02″36 nelle batterie del 04/07/2025 – prec. 8’07″16 del 25/05/2025 a Napoli)

800 stile libero F – Finale

1. Sofia Diakova (AIN) 8’27″78

2. Emma Vittoria Giannelli 8’29″65 pp (pp 8’33″53 del 13/04/2025 a Riccione)

3. Amelie Blocksidge (GBR) 8’33″78

4×200 stile libero M – Finale

1. Francia 7’15″99

2. Italia 7’16″51 (Andrea Zanin 1’49″41 pp (prec. 1’49″73 nelle batterie del 01/07/2025), Gabriele Valente 1’49″87, Francesco Pernice 1’49″42, Alberto Ferrazza 1’47″81)

3. Turchia 7’20″67

MEDAGLIERE AZZURRO A SAMORIN

ORI (3)

– 4×100 stile libero 3’18″34

Francesco Ceolin (50″08), Daniele Del Signore (49″36), Luca Antonio Scampicchio (49″83) e Daniel D’Agostino (49″07)

– 200 stile libero

Bianca Nannucci 1’58″41

– 4×200 stile libero 7’56″06 CR EJ

Lucrezia Domina (1’59″69 pp), Bianca Nannucci (1’59″65), Chiara Sama (1’59″19) e Alessandra Mao (1’57″53)

ARGENTI (7)

– 4×100 stile libero 3’41″69

Alessandra Leoni (55″56), Ludovica Di Maria (56″14), Alessandra Mao (55″15) e Caterina Santambrogio (54″84)

– 50 dorso

Daniele Del Signore 25″25

– 1500 stile libero

Emma Vittoria Giannelli 16’13″11

– 200 dorso

Daniele Del Signore 1’57″94 pp

– 4×100 mista mixed

Daniele Del Signore (54″64), Michele Longobardo (1’01″01), Caterina Santambrogio (59″19) e Alessandra Mao (55″46)

– 800 stile libero

Emma Vittoria Giannelli 8’29″65 pp

– 4×200 stile libero 7’16″51

Andrea Zanin (1’49″41 pp), Gabriele Valente (1’49″87), Francesco Pernice (1’49″42), Alberto Ferrazza (1’47″81)

BRONZI (2)

– 4×100 stile libero mixed 3’29″37

Daniele Del Signore (50″11), Daniel D’Agostino (49″10), Alessandra Leoni (55″59) e Caterina Santambrogio (54″57)

– 200 rana

Michele Longobardo 2’10″88 pp RIJ