Trento-Cremona oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trento-Cremona, sfida valida come 1^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. È la sfida che dà finalmente il via alla stagione della grande pallacanestro italiana. Subito una partita da ex per coach Galbiati, che nel suo debutto alla guida di una Dolomiti Energia che presenta diverse novità anche per quanto riguarda il roster, trova quella Cremona tra il 2020 e il 2022. Per la Vanoli, invece, si tratta della partita che segna il ritorno nella massima serie, dopo un solo anno di A2. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 30 settembre sul parquet della “Il T quotidiano Arena”. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Cremona, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oltre che su Eurosport 2, disponibile sullo stesso Dazn e anche su Sky e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.