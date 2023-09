Brindisi-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Latina, match valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine pugliese ha iniziato la sua stagione tra alti e bassi, ma adesso ha intenzione di regalare una gioia ai propri tifosi portando a casa i tre punti nel proprio stadio. La formazione nerazzurra, dal suo canto, è una delle rivelazioni di questi primi turni e vuole assolutamente restare ai vertici della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

