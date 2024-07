Tour de France 2024, settima tappa Nuits-Saint-Georges-Gevrey-Chambertin oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi il Tour de France 2024 manda in scena la settima tappa, la cronometro individuale di 25,3 chilometri da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin. Si tratta di una delle frazioni più attese della prima settimana della Grande Boucle, il secondo scontro diretto tra i big della generale dopo la tappa di Valloire che ha visto Pogacar attaccare e staccare tutti sul Galibier e lungo la successiva discesa. Proprio lo sloveno, in maglia gialla, sarà l’ultimo a prendere il via per questa prova contro il tempo destinata a cambiare ulteriormente la classifica generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

La partenza della settima tappa del Tour de France 2024 è prevista per le ore 13:05, con il primo corridore a prendere il via in ordine inverso di classifica. La maglia gialla Tadej Pogacar è atteso sul traguardo intorno alle 17:30 per concludere per ultimo la tappa, stando alle previsioni degli organizzatori. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:00, con la televisione di Stato che al termine della cronometro proporrà sullo stesso canale i commenti e le interviste di rito in Tour Replay. Appuntamento serale su RaiSport invece per Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

Su Eurosport invece la diretta tv sarà integrale grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma di Discovery+, che arricchisce l’offerta della diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà ogni giorno il Tour de France 2024 in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche, video e molto altro ancora.