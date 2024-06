Tour de France 2024, i telecronisti e i commentatori su Rai ed Eurosport: chi racconta la corsa in tv

I telecronisti e i commentatori del Tour de France 2024, in programma dal 29 giugno al 21 luglio per tre settimane che promettono emozioni e spettacolo. La sfida più attesa è quella tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, con l’Italia come teatro delle prime quattro giornate per una “Grande Partenza” senza precedenti in 110 precedenti edizioni della Grande Boucle. Anche l’arrivo sarà molto particolare, visto che il Tour si chiuderà a Nizza nell’anno delle Olimpiadi di Parigi. Gli appassionati avranno modo di seguire la corsa in diretta tv sia sulle reti Rai che su Eurosport, ma chi sarà a commentare il Tour 2024? Scopriamolo subito insieme.

In realtà i team di commento resteranno gli stessi già presenti al Giro d’Italia. Ecco quindi che sulla Rai il commento sarà affidato a Francesco Pancani insieme alla voce tecnica di Davide Cassani, rientrato proprio per la Corsa Rosa dopo oltre dieci anni lontano dalla cabina di commento. La televisione di stato potrà poi sfruttare la voce di Giada Borgato, che sarà presente in corsa sulla motocronaca Rai per seguire da pochi metri i corridori. Inoltre il commento tecnico sarà arricchito dalle presenze di due ex corridori del calibro di Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi.

Sulle reti Eurosport e Discovery+ invece tocca ancora alla collaudatissima e apprezzata coppia composta da Luca Gregorio e Riccardo Magrini, che ormai da anni raccontano il grande ciclismo sull’emittente satellitare. I due avranno poi come ulteriore voce uno tra Moreno Moser e Wladimir Belli, che come sempre si alterneranno nelle varie tappe. Inoltre Eurosport a livello europeo avrà alcuni “talent” direttamente in corsa: al Giro d’Italia si sono per esempio alternati Jens Voigt, Daniel Oss e Adam Blythe.