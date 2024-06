Il montepremi e il prize money completo del Tour de France 2024, in programma dal 29 giugno al 21 luglio prossimi. L’edizione numero 111 della Grande Boucle presenta molte novità, tra cui spiccano la partenza dall’Italia e l’arrivo a Nizza in occasione delle Olimpiadi di Parigi. Non cambia però il grande appeal economico della corsa francese, che anche quest’anno metterà in palio cifre davvero importanti. In totale infatti saranno assegnati premi per 2.600.000 euro, somma che rende ancora una volta il Tour de France la corsa ciclistica più ricca del panorama internazionale. Di seguito il dettaglio con i principali premi in palio durante le tre settimane della Grande Boucle.

TOUR DE FRANCE 2024: CALENDARIO TAPPE, ORARI, TV E STREAMING

Tour de France 2024, montepremi e prize money: quanti soldi guadagna il vincitore

Per la classifica generale finale del Tour de France 2024 sono previsti 500.000 euro per il vincitore che sarà in maglia gialla al termine delle 21 tappe. Il secondo classificato porterà a casa 200.000 euro e il terzo gradino del podio porterà in dote un premio di 100.000 euro, con tutte le altre cifre a scalare per i primi 19 della classifica conclusiva del Tour 2024. Incentivo anche per chi indossa la maglia gialla: avere il simbolo del primato sulle spalle varrà ogni giorno 500 euro di rendita, per un montepremi complessivo che ammonta quindi a 10.000 euro.

Ovviamente anche le altre maglie hanno un proprio montepremi. La maglia verde della classifica a punti per esempio vale 25.000 euro, gli stessi della maglia a pois di miglior scalatore. Invece la maglia bianca di miglior giovane garantirà al vincitore un premio di 20.000 euro. Non solo classifiche individuali, perchè anche il premio della classifica a squadre è corposo: il miglior team al termine del Tour riceverà 50.000 euro, con premi di 30.000 euro e 20.000 euro per il secondo e terzo posto finale. Ogni giorno invece la miglior squadra della tappa riceverà un premio di 2.800 euro.