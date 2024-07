Argentina, Scaloni: “Vincere così non è divertente. Per Martinez non ho più parole”

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo che l’Argentina è approdata in semifinale di Copa America 2024. Nonostante il successo ai danni dell’Ecuador ai rigori e il passaggio del turno, Scaloni non ha gradito la prestazione dei suoi all’NRG di Houston: “Non mi sono divertito per niente. Vincere così non è divertente. Ovviamente sono soddisfatto perché ci siamo qualificati e perché la squadra c’è, a prescindere che giochi bene o male. Ma ribadisco che non mi sono affatto divertito“.

Su Emiliano Martinez, man of the match e decisivo con i due rigori parati: “Non ho più parole. Non solo intuisce o tocca il pallone sui rigori, ma addirittura li para: si sente il rumore quando salva la palla. Abbiamo una fiducia enorme nei suoi confronti“. Scaloni ha poi parlato delle condizioni di Leo Messi, in dubbio per il match: “Gli ho chiesto come stava e lui mi ha rassicurato, dicendo che era ancora in campo perché si sentiva bene. Penso che non avrà problemi a giocare la semifinale“.

Il ct della Selecciòn ha infine fatto un’analisi più generale: “Sapevamo che la gara sarebbe andata così: è stata una sorta di partita a scacchi, con l’Ecuador che ha fatto il suo gioco e ci ha reso le cose difficili. Nel complesso è stato un match molto complicato contro un avversario che ha dimostrato di essere a un ottimo livello, ma siamo in semifinale e questo è molto positivo“.