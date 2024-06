Domenica 14 luglio la seconda settimana del Tour de France 2024 si chiude con la quindicesima tappa, la Loudenvielle – Plateau de Beille di 197,7 chilometri. Ancora una volta nel giorno della festa nazionale francese viene organizzata una frazione ad alto tasso di difficoltà e spettacolarità. Un vero e proprio tappone sui Pirenei, con quasi 5000 metri di dislivello e cinque GPM da affrontare (quattro di prima categoria e un hors categorie, quello finale). In attesa della resa dei conti sulle Alpi e nella cronometro conclusiva, ecco un altro importante spartiacque nella lotta per la maglia gialla. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa nel migliore dei modi.

Tour de France 2024, quindicesima tappa Loudenvielle-Plateau de Beille: data, orari, diretta tv e streaming

La partenza del gruppo dal chilometro zero è prevista per le ore 12:05, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo sul traguardo di Plateau de Beille è stato programmato tra le 17:20 e le 18.00 in base alle previsioni degli organizzatori su quella che potrebbe essere la media oraria della corsa. La quindicesima tappa del Tour de France 2024 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, con gli appassionati che a fine corsa potranno anche seguire Tour Replay per commenti, analisi e interviste a caldo. Il tutto senza dimenticare il doppio appuntamento serale su RaiSport, con Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

Su Eurosport invece la diretta sarà integrale grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma di Discovery+ che completa l’offerta della diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour 2024 in tempo reale giorno dopo giorno con dirette, classifiche aggiornate, video e molto altro ancora.